ضبط مصنع لتجميع وتصنيع بطاريات السيارات المُستهلكة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مسئول مصنع لتجميع وتصنيع بطاريات السيارات والدراجات النارية في المرج.

وبالفحص تبين إدارة المتهم للمصنع "بدون ترخيص" وقيامه بتجميع البطاريات المُستهلكة الخاصة بالسيارات والدراجات النارية وإعادة تدويرها وتجهيزها مُستخدما خامات رديئة ومجهولة المصدر ووضع علامات تجارية لماركات عالمية "مُقلدة"، بقصد طرحها بالأسواق غاشا بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبالتفتيش عُثر بداخل المصنع على طن ماء نار مُكرر- 560 قطعه لوح رصاص خاص بالبطاريات- 570 كيلو رصاص- 400 بطارية سيارة "مستهلكة"- 500 بطارية معده للبيع "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها"- خط إنتاج كامل- 5 أسطوانات أكسجين-3000 ملصق مدون عليه "صنع بدولة أجنبية").

بمواجهته اعترف بإدارته للمصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.