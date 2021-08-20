صحة الشرقية: إجراء 575 عملية قسطرة قلبية في مستشفى الزقازيق العام

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

أكد الدكتور محمد منصور استشاري القلب والقسطرة بمعهد القلب القومي، إجراء ٦ حالات قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية، وتم تركيب الدعامات اللازمة للمرضي، وجميع الحالات مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، بإشراف أطباء القلب والقسطرة، ورئيس القسم، ومدير المستشفي.

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن إجمالي إجراء القسطرة القلبية للمرضى حتى الآن بلغ 575 حالة، وتم تركيب الدعامات اللازمة حسب التشخيص الطبي لكل مريض، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لهم، مقدماً الشكر للمشرف العام على العنايات المركزة والقسطرة بالمديرية، ومدير المستشفي، واستشاري القسطرة، ولجميع الفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، على الجهود المبذولة لصالح المرضى بالمحافظة.