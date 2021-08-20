تعرف على شروط وضوابط مسابقة الإبداع لذوي الهمم في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلن فرع ثقافة جنوب سيناء عن تفعيل مسابقة الإبداع لذوي الهمم في دورتها الأولى، والتي أطلقتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإقليم القناة وسيناء الثقافي.

قال أحمد فريج، مدير عام الثقافة بجنوب سيناء، إنه جرى إطلاق مسابقة الإبداع لذوي الهمم بعنوان "العام الهجري الجديد"، تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، و الكاتب محمد نبيل، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بإقليم القناة وسيناء الثقافي.

وأوضح مدير عام الثقافة بجنوب سيناء في تصريح له اليوم الجمعة، أن المسابقة تتضمن مجال الشعر بالفصحى والعامية، المقال النقدي، القصة القصيرة، أدب الطفل، الفن التشكيلي، التصوير الفوتوغرافي، الأداء الحركي (تصوير وغناء).

وأكد أنه جرى إطلاق المسابقة وفقًا لعدد من الشروط والمعايير، منها أن يكون المتسابق من أبناء المحافظة ومن ذوي الهمم، ويجيد الشعر بالفصحى والعامية، ويكون العمل المشارك به مبتكرًا، ويقدم إقرارًا يفيد أن العمل المشارك به من إبداعه، ويقدم أصل العمل وعدد 3 نسخ له مكتوبة على الكمبيوتر أو نسخة على cd ، مع مراعاة الشروط الفنية التخصصية في كل مجال.

وأشار إلى أن أخر موعد لتلقى الأعمال يوم الأربعاء الموافق ١٥ سبتمبر المقبل، وترسل الأعمال على عنوان إقليم القناة وسيناء الثقافي " الإسماعيلية - ٦ شارع عدلي بجوار عمر أفندي "، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] "، مع ارسال البيانات الشخصية الخاصة بالمتسابق" الرقم القومي، رقم الحساب، إقرار بالملكية الفكرية للعمل المشارك به في المسابقة، إقرار بعدم فوزه في أي مسابقات من قبل".

وأضاف أنه لا يحق لأي متسابق في المشاركة بأكثر من عمل فني في المجال الواحد، ولا يحق له الاشتراك في أكثر من مجال.