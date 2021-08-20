صور.. حملة التبرع ببلازما الدم من المركز الإقليمي بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية عن انطلاق حملة التبرع ببلازما الدم، في المركز الإقليمي لبنوك الدم بمحافظة الغربية » وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

أكد وكيل الوزارة أن وزارة الصحة والسكان أطلقت المشروع القومي لتصنيع البلازما وتوفير مشتقات الدم يوم 15 يوليو الماضي ، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من 6 مراكز لتجميع البلازما، ومع نهاية العام يتوفر 20 مركزا على مستوى الجمهورية.

وتوافد أعضاء اتحاد شباب الجمهورية، وفريق للتواصل المجتمعي بالمديرية على مقر المركز الإقليمي لنقل الدم وتجميع البلازما بطنطا، وبدأت أولى الخطوات بتسجيل البيانات، وتقديم التوعية للمواطنين بأهمية التبرع بالدم، تحت شعار "العلاج جواك.. ‎انزل.. اتبرع.. وساعد في شفاء أهالينا من الأمراض الخطيرة".

من جانبه ، أشار الدكتور عبد الناصر إلى أهمية التبرع لتجميع البلازما ويعد التبرع بالبلازما آمنًا ويخضع لأعلى طرق تأمينية عالمية لضمان سلامة المتبرع، ويتمكن الجسم من تعويض البلازما في خلال 48 ساعة، وأيضًا فعّال في علاج الأمراض مثل الهيموفيليا والتهابات وسرطانات الكبد ومرضى الكلى .

وأوضح أن وزارة الصحة والسكان تولي اهتماما كبيرا بإنشاء وحدات لتجميع البلازما بالمستشفيات ووحدات حياة كريمة، تمهيدا لتصنيعها محليا، مضيفا أن مشروع تصنيع البلازما من المشروعات القومية.

كما تقدم الدكتور عبد الناصر بالشكر والتقدير إلى الدكتورة نيفين النحاس المدير التنفيذى للمبادرة والدكتور محمود حسن مدير المركز القومى لخدمات نقل الدم على مستوى الجمهورية على الجهد المبذول في تطوير المنظومة الصحية بالغربية