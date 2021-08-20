بمليار جنيه.. حماية جنوب سيناء من أخطار السيول وتخزين 80 مليون متر مياه – صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلن المهندس عبد الرحمن فريد، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، الاستعداد لمواجهة موسم السيول، من خلال تشكيل لجان للوقوف على جاهزية أعمال الحماية من السيول الجاري تنفيذها بكافة مدن المحافظة، خاصة بمدن خليج السويس بوادي بعبع التابع لمدينة أبورديس، ووادي غرندل التابع لمدينة أبوزنيمة، ووادي وردان التابع لمدينة رأس سدر، لكونهم أكثر المناطق تضررًا جراء السيول التي حدثت خلال الفترة الماضية.

وأوضح مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية في تصريح له اليوم الجمعة، أن أعمال الحماية بمدن خليج السويس تضمنت 5 بحيرات، و6 سدود إعاقة وتوجيه، وقناة صناعية، ومعبر ايرلندي، بسعة تخزينية تتعدى 40 مليون متر مكعب من المياه، بتكلفة تخطت 500 مليون جنيه.

وأكد أن التكلفة الإجمالية لمنظومة الحماية التي جرى تنفيذها بمحافظة جنوب سيناء حتى الآن تجاوزت الـ1.6 مليار جنيه، وبسعة تخزينية تقارب 80 مليون متر مكعب.

وأشار إلى أنه جرى تطوير أحد الآبار العميقة بمنطقة وادي غرندل، ليعمل بمنظومة الطاقة الشمسية، وذلك ضمن خطة وزارة الري في إدارة الخزانات الجوفية، ومنعها من التدهور الكمي والنوعي، والبئر يقوم بإمداد أهالي التجمعات البدوية بالمنطقة بالمياه المطلوبة للاستخدامات الآدمية والحيوانية والزراعية.