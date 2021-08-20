بعد أزمة جنوحها.. «إيفر جيفن» تعبر قناة السويس مجدداً

ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (القاهرة)



عبرت السفينة البنمية «إيفرجيفن»، اليوم الجمعة، المجرى الملاحي لقناة السويس دون حدوث أي أزمات، وذلك بعد واقعة جنوحها في مارس الماضي التي تسبب في توقف حركة الملاحة وقتها.



ودخلت السفينة البنمية إيفر جيفن إلى المجري الملاحي لقناة السويس مع قافلة الشمال، لاستكمال رحلة العودة من ميناء روتردام في هولندا متجهة إلى الصين مرة أخرى بعد تفريغ شحنة الحاويات.



وتسبب جنوح سفينة الشحن العملاقة «إيفر جيفن»، قد تسبب في إغلاق المجري الملاحي لقناة السويس لمدة 6 أيام متتالية، في الفترة من 23 إلى 29 مارس الماضي.



وهذه ليست المرة الأولى التي تعبر فيها هذه السفينة المجرى الملاحي لقناة السويس، فهي مرت 22 مرة خلال السنوات الماضية، لكنها حازت اهتمام العالم أجمع أثناء أزمة إغلاقها قناة السويس، بسبب جنوحها بالعرض في الممر الملاحي.



ويبلغ طول السفينة 400 متر وعرض 59 مترا، وتحمل على متنها أكثر من 20 ألف حاوية بحمولة تزيد على 230 ألف طن، ويجري تشغيلها عبر خطوط النقل التايوانية.



وترفع السفينة علم بنما لأن مقر الشركة التايوانية المشغلة لها موجود بها، وبنيت عام 2018 وكانت أول رحلة لها عام 2019، وتبلغ قيمتها 170 مليون دولار، وتقدر مبالغ التأمين على السفينة بنحو 140 مليون دولار.