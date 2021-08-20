لمكافحة تغير المناخ.. الصين تعتزم زراعة 36 ألف كيلومتر من الغابات

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قال مسؤول كبير في مجال الغابات اليوم الجمعة إن الصين ستزرع 36 ألف كيلومتر مربع من الغابات الجديدة سنويا، وهو ما يزيد عن إجمالي مساحة بلجيكا، اعتبارا من العام الحالي وحتى 2025 في إطار مساعيها لمكافحة تغير المناخ وحماية الموائل الطبيعية.وكانت زراعة الأشجار في صميم الجهود البيئية التي تبذلها بكين منذ عقود ضمن خطط القضاء تماما على انبعاثات الكربون بحلول عام 2060.

وقال لي تشون ليانغ نائب رئيس لجنة الغابات والمراعي في مؤتمر صحفي إن برامج «تخضير الأراضي» ستزرع 36 ألف كيلومتر مربع من الأشجار سنويا حتى عام 2025.

وأضاف لي أنه «بحلول عام 2035 ستكون هناك تحسينات شاملة في جودة واستقرار النظم البيئية للغابات والأراضي العشبية والأراضي الرطبة والصحراوية».

وتهدف الصين إلى زيادة مساحة الغابات إلى 24.1 بالمئة بنهاية عام 2025 من 23.04 بالمئة في نهاية العام الماضي، وفقاً لخطة الغابات والأراضي العشبية الخمسية التي نُشرت هذا الأسبوع.