أميركا تجلي نحو ثلاثة آلاف من مطار كابول

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكر مسؤول بالبيت الأبيض أن الولايات المتحدة أجلت نحو ثلاثة آلاف شخص من مطار كابول بأفغانستان أمس الخميس.

وقال المسؤول في تقرير إعلامي اليوم الجمعة "أجلت الولايات المتحدة نحو ثلاثة آلاف شخص من مطار حامد كرزاي الدولي في 16 رحلة لطائرات سي-17"، مضيفا أن قرابة 350 منهم أميركيون.

وأضاف "من بين الأشخاص الإضافيين الذين تم إجلاؤهم أفراد عائلات مواطنين أميركيين ومتقدمون للحصول على تأشيرات الهجرة الخاصة وأسرهم وأفغان عرضة للخطر".

وأشار إلى أن مجمل من أجلاهم الجيش منذ 14 أغسطس بلغ نحو تسعة آلاف.