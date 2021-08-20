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باكستان تستأنف رحلاتها الجوية إلى العاصمة الأفغانية

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 24 دقيقة

آخر تحديث: 20 - أغسطس - 2021 1:45 مساءً

صورة ارشيفية

ذكرت وكالة “اسوشييتد برس” ان شركة الطيران الباكستانية الحكومية استأنفت رحلاتها الخاصة إلى كابول، من أجل إجلاء الباكستانيين والأجانب الذين تقطعت بهم السبل في أفغانستان.

وقال وزير الإعلام فؤاد تشودري في تغريدة، إن الخطوط الجوية الباكستانية سترسل طائرتين لها إلى العاصمة الأفغانية يوم الجمعة لإجلاء 350 راكبا.

وأضاف تشودري إن وزارة الداخلية الباكستانية تسهل أيضًا إجلاء الباكستانيين والأجانب من أفغانستان عبر المعابر الحدودية.

ويأتي هذا التطور الأخير بعد أيام من تعليق الخطوط الجوية الباكستانية جميع الرحلات الجوية إلى كابول لحماية الركاب وطاقم الطائرة والطائرات بعد استشارة سلطات الطيران المدني الأفغانية.

تحاول الحكومة الباكستانية إجلاء مواطنيها والأجانب بالطرق الجوية والبرية منذ سيطرة طالبان على كابول.

لهذا الغرض، تقوم باكستان بإصدار تأشيرات دخول عند الوصول لجميع الدبلوماسيين والأجانب والصحفيين الذين يرغبون في مغادرة كابول بسبب مخاوف أمنية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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