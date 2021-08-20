طالبان: العديد من الدول والمنظمات تتواصل مع قادة الحركة للمساعدة بعمليات الإجلاء

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

قال مسؤول بحركة “طالبان” إن العديد من الدول والمنظمات تتواصل مع قادة الحركة للمساعدة في إجلاء مواطنيها أو موظفيها من العاصمة الأفغانية كابل.

من جانب آخر أضاف المسؤول يوم الجمعة لوكالة “رويترز” أنه مسموح لكوادر طالبان بمرافقة المدنيين الأفغان الذين يدخلون المساجد لأداء صلاة الجمعة الأسبوعية.

إلى ذلك قال مسؤول بالبيت الأبيض إن الولايات المتحدة أجلت نحو ثلاثة آلاف شخص من مطار كابل بأفغانستان، أمس الخميس.

وأوضح: “من بين الأشخاص الإضافيين الذين تم إجلاؤهم أفراد عائلات مواطنين أمريكيين، ومتقدمون للحصول على تأشيرات الهجرة الخاصة وأسرهم، وأفغان عرضة للخطر”.

وأشار إلى أن مجمل عدد من أجلاهم الجيش الأمريكي منذ 14 أغسطس بلغ نحو تسعة آلاف.

بدوره أعلن حلف الأطلسي في وقت سابق من اليوم، أنه تم إجلاء أكثر من 18 ألفا من مطار كابل منذ الأحد الماضي.