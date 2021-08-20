رئيس وزراء الصين يتعهد بمعاقبة المسؤولين على وفيات الفيضانات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

ذكرت وكالة “اسوشييتد برس” ان رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ تعهد بمحاسبة المسؤولين عن الأخطاء التي حدثت خلال الفيضانات والتي أدت إلى مقتل مئات الأشخاص ومحاصرة 14 شخصا في مترو الأنفاق في مدينة تشنغتشو.

وقد قتل أكقر من 300 شخص في فيضانات الشهر الماضي في إقليم خنان، بما في ذلك 292 شخصا على الأقل في مدينة تشنغتشو عاصمة الإقليم.

وزار لي نفق خط مترو أنفاق تشنغتشو حيث سجل ركاب تسجيلا مصورا مروعا لمياه الفيضانات التي تتدفق وتملأ السيارات فوق ارتفاع الرأس يوم 20 يوليو.

اشتكى سكان المدينة، الذين وضعوا الزهور عند مدخل المحطة على الرغم من جهود الشرطة لإغلاق المنطقة، من أنه كان ينبغي على المسؤولين إغلاق مترو الأنفاق بسبب الأمطار الغزيرة.

تعاني الصين بانتظام من فيضانات موسمية، لكن هذا العام كان شديدًا بشكل خاص مع هطول أمطار غزيرة من وسط البلاد حتى شمال بيجين.

جاءت الفيضانات على رأس الجهود المبذولة لاحتواء تفشي متغير فيروس دلتا من كوفيد-19 الذي أثر بشكل خاص على خنان وإقليم جيانغسو الواقع في الشرق.