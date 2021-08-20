الخارجية الأمريكية لن تطالب بسداد تكاليف رحلات الإجلاء من أفغانستان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأن السلطات الأمريكية لا تعتزم فرض رسوم على تذاكر رحلات الإجلاء من أفغانستان، على الرغم من أن القانون الأمريكي ينص على مثل هذا المطلب.

ونقلت صحيفة “The Hill” الأمريكية، أمس الخميس، عن الناطق الصحفي للخارجية الأمريكية، نيد برايس: “في مثل هذه الظروف النادرة لا ننوي المطالبة بسداد التكاليف من الفارين من أفغانستان”.

وذكرت الصحيفة أنه وفق أحد بنود القانون يجب على وزارة الخارجية الأمريكية، المطالبة بسداد التكاليف على تنظيم رحلات الإجلاء الأمريكية. وقالت: “يطلب القانون أن يوافق الأمريكيون والمواطنون الأجانب على سداد تكاليف الإجلاء التي يمكن مقارنتها عادة بسعر تذكرة طيران من الدرجة الاقتصادية… أو سعر السفر إلى نقطة الوصول بوسائل نقل آخرى”.

من جانبها نقلت صحيفة “Politico” سابقا عن أحد الأشخاص الذي تم إجلاؤه من أفغانستان أن موظفي الخارجية الأمريكية يطالبون بدقع نحو ألفي دولار من المواطنين الأمريكيين، وأكبر من هذا المبلغ من المواطنين الأجانب، وذلك بالرغم من تأكيدات المسؤولين الأمريكيين أن رحلات الإجلاء من كابل ستكون مجانية. وذكرت الصحيفة أن وزارة الخارجية الأمريكية ردا على طلب صحفي للتعليق على هذه المعلومات، أشارت إلى القانون المذكور أعلاه دون إنكار مباشر لحقيقة أن الإجلاء يتم على أساس مدفوع. ونقلت عن تصريح موظف في الوزارة رفض ذكر اسمه: “إن الوضع يتغير دائما. نعمل على إزالة الحواجز التي قد تنشأ”.

وأفاد الجنرال الأمريكي هينك تايلور، المسؤول عن المسائل اللوجستية أثناء إجراء عملية الإجلاء من كابل، في مؤتمر صحفي في البنتاغون، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة قامت بإجلاء نحو 7 آلاف شخص من مطار كابل ابتداء من 14 أغسطس الجاري، بحسب وكالة “تاس”.