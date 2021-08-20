شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الألماني :ندرس عرض جرعة معززة من لقاحات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يدرس وزير الصحة الألماني ينس شبان تقديم عرض بإعطاء جرعة معززة من لقاحات كورونا على جميع المواطنين.

وقال شبان في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الجمعة إن الولايات بدأت الآن تدريجيا في تقديم ما يسمى بالتطعيمات الداعمة في مرافق التمريض وللأشخاص المعرضين للخطر بشكل خاص، مضيفا أن أولئك الذين تلقوا في السابق لقاحات النواقل فقط يمكن تطعيمهم مرة أخرى.

وقال الوزير: "في الخطوة الثانية، يمكننا بعد ذلك التفكير في تقديم جرعة معززة لجميع الآخرين".

وأضاف شبان: "التطعيم المعزز مسموح به، فهو يقوي ويوسع الحماية التي يوفرها التطعيم"، مضيفا أن اللقاحات متوفرة بالقدر الكافي.

وبحسب بيانات الوزير، سيُجرى الاعتماد بشكل أساسي على عيادات الأطباء في عرض الجرعات المعززة.

وقال شبان إن العديد من مراكز التطعيم ستصبح على أهبة الاستعداد لهذا الغرض أواخر سبتمبر المقبل، "لكن العيادات الطبية متاحة الآن"، مشيرا إلى أن العيادات تمكنت بمفردها إعطاء ما يصل إلى خمسة ملايين لقاح في الأسبوع".