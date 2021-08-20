قائد أركان الجيش الجزائري: الحرائق في البلاد هي مؤامرة تحاك ضد البلاد

19 أغسطس , 2021
اعتبر قائد أركان الجيش الجزائري الفريق سعيد شنقريحة إن الحرائق الأخيرة التي شهدتها البلاد هي "عينة صغيرة من مؤامرة أشمل تحاك ضد البلاد".
ودعا شنقريحة إلى "مزيد من الحيطة والحذر لإحباط هذه المخططات".
وكانت الرئاسة الجزائرية اتهمت مجموعتين صنفتهما مؤخرا بين "المنظمات الإرهابية" بإشعال حرائق الغابات المدمرة هذا الشهر في البلاد، مشيرة إلى أن "إحداهما مدعومة من المغرب وإسرائيل".
وقالت إن المسؤولية الأساسية في الحرائق تقع على عاتق جماعتي "رشاد الإسلامية" و"الماك" وهي حركة انفصالية في منطقة القبائل".
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