إعلام إسرائيلي يكشف عن رسالة من ملك المغرب لـ"هرتسوغ"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - إعلام إسرائيلي رسمي كشف عن رسالة من العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، عبر فيها عن سروره بخطوات استئناف العلاقات.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "أرسل ملك المغرب محمد السادس رسالة إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ".

ونقلت الهيئة عن الملك محمد السادس قوله في الرسالة "إني مسرور بالخطوات المتخذة لاستئناف العلاقات بين بلدينا".



وأضاف العاهل المغربي: "أنا مقتنع بأننا سنجعل هذا الزخم مستدامًا من أجل تعزيز السلام لجميع شعوب المنطقة"، وفق المصدر ذاته.



وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد افتتح، الأسبوع الماضي، مكتب التمثيل الإسرائيلي في العاصمة المغربية الرباط.



وسلم لابيد نظيره المغربي ناصر بوريطة رسالة موجهة من الرئيس الإسرائيلي إلى ملك المغرب أعرب فيها عن الأمل باللقاء قريبا.



ومن المقرر أن يتم، في غضون شهرين، تحويل مكاتب الارتباط الإسرائيلية والمغربية في تل أبيب والرباط إلى سفارات، بحسب الاتفاق الذي توصل إليه لابيد مع نظيره المغربي.



وفي ديسمبر/ كانون أول الماضي، اتفقت إسرائيل مع المغرب على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة الرحلات الجوية المباشرة، بوساطة أمريكية قادها الرئيس السابق دونالد ترامب.

