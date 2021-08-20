عقيلة صالح: يجب معاقبة تركيا والانتخابات طوق نجاة لليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عدة رسائل، حول الانتخابات وضرورة معاقبة تركيا والميزانية، محذرًا من شبح التقسيم والعودة للفوضى.

وقال عقيلة صالح، خلال مقابلة أجراها معه تلفزيون وراديو عموم روسيا، وبث "النواب" مقتطفات منها، إن الانتخابات المخرج الوحيد للأزمة، محذرًا من شبح التقسيم والعودة للفوضى حال عدم إجراء الاستحقاق الدستوري في موعده.



وتوقع رئيس مجلس النواب إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، قائلا "إن الشعب الليبي يريد الانتخابات، وهي المخرج الوحيد للأزمة الليبية"، مؤكدًا أن البرلمان هو الجهة المختصة حصراً بإصدار التشريعات.

الإعلان الدستوري

وحول إمكانية إجراء الانتخابات من الناحية التشريعية القانونية، قال صالح إن ليبيا يوجد لديها إعلان دستوري، يعتبر دستورًا إلى أن يعدل بدستور دائم للبلاد، مشيرًا إلى أن الإعلان الدستوري يحدد مؤسسات الدولة وصلاحيتها واختصاصاتها والحقوق والحريات والمقومات الأساسية الاقتصادية منها والاجتماعية والسياسية وينظم مثل هذه الأمور.

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وأكد صالح أن قرار مجلس النواب والمضمن في الإعلان الدستوري ينص على أن الشعب الليبي هو من ينتخب رئيس الدولة بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن كيفية انتخاب الرئيس موجودة في الإعلان الدستوري.

وأوضح رئيس "النواب" أن قانون انتخاب الرئيس من حيث الصلاحيات والشروط معروض على مجلس النواب، ومن المتوقع إصداره في غضون هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم، مشيرًا إلى أنه لا يجوز لأي مجموعة كانت أن تضع قاعدة وتسمى دستورية، في إشارة إلى ملتقى الحوار الليبي.

ميزانية ليبيا

وحول الميزانية العامة للدولة، قال عقيلة صالح إن الحكومة قدمت ميزانية بقيمة 100 مليار دينار ومن ثم خفضت إلى 96 مليار دينار وتمت دراستها، مشيرًا إلى أن المجلس لاحظ أن باب التنمية لم يكن مفصلاً فكان اتجاه مجلس النواب إلى اعتماد الباب الأول المرتبات وبقية الأبواب باستثناء باب التنمية.

وأشار إلى أن البرلمان طلب من الحكومة تبويبه، إلا أن الأخيرة طلبت تأجيل دراسة الميزانية، لأنها بصدد التعديل، حيث قدمت الأسبوع الماضي ميزانية معدلة بقيمة 111 مليار دينار تمت إحالتها إلى لجنة التخطيط والمالية بالمجلس لدراستها طبقاً للقانون ومن ثم تقدم تقريرها.

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وأكد صالح أن الحكومة تقوم بالصرف، مشيرًا إلى أنها ليست بحاجة إلى الميزانية إنما قانون لتغطية هذه المصروفات.

وأشار إلى أن المبلغ المحدد للقوات المسلحة في الميزانية قليل لا يتناسب مع مهامها، وهو غير مناسب لدعمها وتجهيزها لحماية البلاد والنظام العام.

معاقبة تركيا

وجدد رئيس "النواب" مطالبته بخروج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، مطالبا المجتمع الدولي بمعاقبة تركيا وإلزامها بإخراج قواتها من ليبيا.

وأشار إلى أن المبرر لوجودها هو الاتفاقية المبرمة مع حكومة فايز السراج التي لم تكن تملك عقد المعاهدات، التي يجب أن يقرها مجلس النواب، إلا أنه رفضها، واعتبرها كأنها لم تكن.