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مطار بغداد: استقبال أكثر من 5 آلاف اجنبي لزيارة العتبات المقدسة خلال 3 ايام

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم الجمعة، نجاح تنسيق العمل المشترك مع هيئة السياحة لتفويج زائري الأمام الحسين ( عليه السلام ) من خلال إتباع الإجراءات الصحية المعتمدة داخل المطارات .
وقالت ادارة المطار، في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مطار بغداد أستقبل أكثر من 5 آلاف زائر من جنسيات مختلفة خلال الأيام الثلاثة الماضية لزيارة العتبات المقدسة في العراق"، مؤكدة "التزامها الكامل بتنفيذ مقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (22 لسنة 2021 ) الخاص بتنظيم أليات دخول المجاميع السياحية إلى البلاد".

كما أوضحت إدارة المطار، أنها "تعمل بشكل متواصل مع الجهات العاملة والساندة ( الصحة ، الداخلية ، هيئة السياحة ) لتقديم خدماتها للمسافرين والمجاميع السياحية بانسيابية عالية دون معوقات".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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