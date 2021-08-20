الكشف عن حراك سياسي لتأجيل الانتخابات الى نيسان من العام المقبل

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/ بغداد

كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، اليوم الجمعة، عن تحركات تقودها جهات سياسية في بغداد بغية تأجيل الانتخابات الى نيسان من العام المقبل، فيما اشار الى ان الحزب الديمقراطي مع التوافق والاجماع السياسي طالما كان يصب بالمصالح العليا للبلد والشعب العراقي.

