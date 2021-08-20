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عون: اختراق الطائرات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية انتهاك جديد للسيادة

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بغداد - ياسين صفوان - وجه الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان بالتحرك السريع في الامم الماحدة لوضع حد للانتهاكات الاسرائيلية.
وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام، ان "الرئيس عون ابلغ جوانا رونيسكا، المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان أن اختراق الطائرات الإسرائيلية ليل أمس للأجواء اللبنانية، انتهاك جديد للسيادة اللبنانية وللقرار 1701، ما يستوجب تحركا سريعا للأمم المتحدة لضمان عدم تكراره ووضع حد له".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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