انت الان تتابع خبر عون: اختراق الطائرات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية انتهاك جديد للسيادة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجه الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان بالتحرك السريع في الامم الماحدة لوضع حد للانتهاكات الاسرائيلية.