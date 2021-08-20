بالفيديو.. لحظة اعدام ضابط افغاني رفيع على يد طالبان

بغداد - ياسين صفوان - أظهر مقطع فيديو اللحظات الأخيرة في حياة قائد بالشرطة الأفغانية قبل قيام مسلحي طالبان بإعدامه رميا بالرصاص.

ويظهر في الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، الجنرال مولا أشاكزاي، قائد الشرطة بولاية بادغيس، وهو يجثو على ركبتيه ومعصوب العينين قبل قيام المسلحين بتصفيته بعدد كبير من الأعيرة النارية، حتى سقط أرضا ملطخا بدمائه.

كما أظهر فيديو آخر القائد الأفغاني حيا يرزق لحظة اعتقاله قبل أن يتم إعدامه وهو يصرح باسمه وهويته، معلناً استسلامه.



وكان المسلحون اعتقلوا أشاكزاي بعد قتاله لهم بالقرب من مدينة هيرات الأفغانية، قبل سيطرة الحركة على طالبان ومعظم أنحاء البلاد، الأحد الماضي.