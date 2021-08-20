الإمارات عاصمة الإنسانية.. والعالم يشهد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

إشادات دولية تتواصل بجهود الإمارات الإنسانية في الأزمة الأفغانية، تتزامن مع إحياء العالم يوم العمل الإنساني في 19 أغسطس/ آب من كل عام.

تأتي تلك الإشادات الدولية وهذه الاحتفالية العالمية، في وقت يسجّل فيه تاريخ الإنسانية بأحرف من نور، مبادرات وجهود الإمارات لإغاثة المحتاجين حول العالم.



أيادي الإمارات البيضاء امتدت لإغاثة جميع الشعوب التي تمر بظروف صعبة، ضمن استراتيجية الأخوة الإنسانية التي تنتهجها وتضع في أولوياتها "الإنسان أولاً" من دون تمييز، بناء على أساس الجغرافيا أو العرق أو الدين.

تلك الاستراتيجية الإنسانية ظهرت بشكل جلي خلال الأزمة الأفغانية الحالية، على أكثر من صعيد، وعلى أكثر من مستوى.

وفي هذا الصدد، استقبلت دولة الإمارات الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني وأسرته في البلاد وذلك لاعتبارات إنسانية.

أيضا ساعدت الإمارات العديد من الدول على إجلاء رعاياها من أفغانستان في الظروف الراهنة.

وأصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة نقطة محورية في جهود الإجلاء من أفغانستان، ويأتي ذلك في إطار جهودها الإنسانية للتيسير على كافة الأطراف في ظل تلك الظروف.