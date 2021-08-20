تعيين إسماعيل صبري رئيسا لوزراء ماليزيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفادت وسائل إعلام محلية بتعيين نائب رئيس وزراء ماليزيا السابق، إسماعيل صبري يعقوب، رئيسا للحكومة الجديدة.

ومؤخرا، توقعت وسائل إعلام ومشرعون، أن يعقوب بصدد تشكيل الحكومة بعد أن حصل على أغلبية برلمانية من الائتلاف ذاته الذي انهار هذا الأسبوع.



واستقال محيي الدين ياسين من رئاسة الوزراء، بعد أن أقر بأنه خسر تأييد تحالفه، ليطوي صفحة حكمه الذي استمر 17 شهرا ويلقي البلاد في مزيد من الفوضى السياسية في ظل ارتفاع حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 والركود الاقتصادي.

ويمثل تعيين "يعقوب" عودة حزب المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة للسلطة، بعد ثلاثة أعوام من هزيمته في الانتخابات العامة بسبب مزاعم فساد، ولا سيما فيما يتعلق بفضيحة تشمل مليارات الدولارات في صندوق الاستثمار (1 إم.دي.بي).

وحصل إسماعيل صبري على دعم 114 مشرعا في البرلمان المؤلف من 222 مقعدا، حسبما أفادت صحيفة "ذا ستار" ووسائل إعلام أخرى.

وقد تعرض رئيس الوزراء المستقيل، محيي الدين، خلال الأسابيع السابقة لضغوط قوية لتقديم استقالته بسبب طريقة تعامله مع جائحة كورونا، في ظل ارتفاع حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا على الرغم من خضوع البلاد لإجراءات إغلاق منذ ثلاثة أشهر.

وكان محيي الدين ياسين حاول البقاء في السلطة، عندما اقترح على نواب المعارضة دعمه مقابل تبني عدة إصلاحات، لكنه فشل في ذلك.

وطالب نواب المعارضة والخصمان على الساحة السياسية الماليزية، مهاتير محمد وأنور إبراهيم، باستقالة رئيس الوزراء الذي ضعف سياسياً.