المالية: رضا عبد القادر قائمًا بأعمال رئيس مصلحة الضرائب المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – مصطفى عيد:

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية قرارًا رقم (٤٠٦ ) لسنة ٢٠٢١ بتولي رضا عبد القادر غريب، الشاغل لوظيفة قيادية بالمستوى الوظيفي العالية بمصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية، قائمًا بأعباء وظيفة رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالمستوى الوظيفي الممتازة بوزارة المالية لحين شغل الوظيفة أو انتهاء خدمته أيهما أقرب .

وجاء هذا القرار عقب قرار رئيس الجمهورية رقم (٣٥٧ ) لسنة ٢٠٢١ بمد خدمة رضا عبد القادر فى وظيفة رئيس الإدارة المركزية لمركز ( أول ) كبار الممولين ، بالمستوى الوظيفي العالية بمصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية لمدة عام إعتبارًا من ٣٠ / ٧ / ٢٠٢١ .

وكلف وزير المالية ، رئيس مصلحة الضرائب بمواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق طفرة في الإيرادات الضريبية وإرساء قواعد العدالة الضريبية وخلق مناخ ميسر وعادل لجميع الممولين والمتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية واستكمال رؤية وزارة المالية في ضم الاقتصاد غير الرسمي وخفض معدلات التهرب الضريبي .

كما وجه وزير المالية بالاهتمام بالعنصر البشري من موظفي ومأموري مصلحة الضرائب المصرية لما لهم من دور وثيق بتحقيق الإصلاح الشامل والتطوير المرجو.

وأوضح بيان مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة قد شهدت في عهد رضا عبد القادر رئيس المصلحة انطلاقة قوية نحو إنهاء المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، والذى يحظى بدعم كبير ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية.

ويستهدف المشروع، إرساء دعائم منظومة ضريبية أكثر تطورًا، ترتكز على ترسيخ جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم «شركاء التنمية»، وتُسهم فى حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى؛ لتحقيق العدالة الضريبية، وتحصيل حق الدولة، على النحو الذى يُساعد فى تعظيم الإيرادات العامة، وزيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم ، هذا بالاضافة إلى أنها قد شهدت ثورة في التشريعات المنظمة للعمل الضريبي سواء قانون الإجراءات الضريبية الموحد أو قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وغيرها من القوانين الضريبية ، وشهدت كذلك ثورة في الاجراءات التي ساهمت وستسهم في زيادة الإيرادات الضريبية دون الحاجة لتعديل سعر الضريبة أو فرض أعباء إضافية .

وأشار البيان إلى أن مصلحة الضرائب قد ساهمت بشكل كبير في مساندة الدولة لتخطي أزمة كورونا والتخفيف من آثارها في كافة المناحي ، كما شهدت المصلحة خطوات فعَّالة نحو رفع كفاءة التحصيل الضريبى للمتأخرات، وإنهاء المنازعات بتسويات ودية.

وأشار إلى أن مصلحة الضرائب المصرية حققت نجاحات مستمرة سواء في تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية أو منظومة الفاتورة الإلكترونية أو تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة وجاري تنفيذ مشروع الايصال الالكتروني.

وأوضح أن مصلحة الضرائب المصرية تمضي بقوة في سبيل استكمال كافة هذه المشروعات وفق خطة زمنية محددة .

ويُذكر أن "رضا عبد القادر" قد تدرج في مناصب عدة بداية من مدير إدارة إعفاءات الدبلوماسيين ، ثم مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة ، ثم شغل منصب رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، وبعد ذلك تولى منصب رئيس الإدارة المركزية لمأمورية المقاولات، كما شغل منصب رئيس قطاع العمليات والتوعية الضريبية ، وبعد ذلك رئيس القطاع المالي والإداري، وتولى وظيفة رئيس قطاع التطوير والتنمية (قيمة مضافة)، ثم تولى منصب نائب رئيس مصلحة الضرائب قبل أن يتولى قائماً بأعمال رئيس المصلحة.

وأعرب موظفو مصلحة الضرائب عن سعادتهم بقرار وزير المالية بالتجديد لرضا عبد القادر كرئيس لمصلحة الضرائب لعام آخر ، قائلين إن مصلحة الضرائب تعيش أفضل عصورها من حيث الاهتمام بالعنصر البشري والعمل على تطويره وتنمية قدراته بما يتواكب مع مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها المصلحة دون الاستغناء عن أى موظف فيها ، هذا بالاضافة إلى تشجيعهم على الابتكار والإبداع وطرح المقترحات لتطوير أداء المصلحة .