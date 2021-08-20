انتشال جثة جديدة.. ارتفاع عدد ضحايا "عقار دمنهور" المنهار في البحيرة



محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

ارتفع عدد ضحايا عقار دمنهور المنهار إلى 4 وفيات ومصاب واحد، عقب انتشال جثة جديدة لسيدة في منتصف العمر.

والجثة الأخيرة المنتشلة لسيدة تدعى جيهان محمد مهنا عمرها 46 عامًا، فيما سبق انتشال 3 جثث أخرى لكل من السعيد محمد ابراهيم زغلول ٧٥ عامًا، زينب السعيد زغلوله ٤٣سنة، احمد سعيد سعد شعبان 39 عامًا، والأخير كان يمر بالمصادفة أسفل العقار المنهار.

فيما أصيب نبيل إبراهيم قضب 60 عامًا باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات مختلفة بالجسم.

كان محافظ البحيرة اللواء هشام آمنة أعلن استمرار عمليات البحث ورفع الأنقاض بمنطقة العقار المنهار في شارع السجن بمدينة دمنهور، مشيرًا إلى إخلاء 3 منازل محيطة بموقع الحادث، ستعقبها عمليات مراجعة لجميع عقارات المنطقة، لمنع وقوع أي كوارث مشابهة مستقبلاً.

وتفقد المحافظ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، موقع العقار المنهار لمتابعة أعمال الإنقاذ وإزالة الركام، مضيفًا أن العقار لم تصدر له قرارات إزالة سابقة، وأنه كان يضم طابقًا زائد منذ العام 2011.

وسادت حالة من الحزن في شارع السجن بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة إثر انهيار منزل مكون من 5 طوابق مساء أمس الخميس.

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