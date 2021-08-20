وزير الري: موضوعات المياه على رأس أولويات الأجندة السياسية للدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أن عقد أسبوع القاهرة للمياه هذا العام يأتي في إطار اهتمام الدولة بموضوع المياه ووضعه على رأس أولويات الأجندة السياسية ومن أهم مقتضيات التنمية الاقتصادية والمستدامة، وتتويجا لدور مصر الإقليمي الرائد في المنطقة العربية والأفريقية.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الري مع الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط، لمتابعة موقف الإجراءات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده خلال الفترة من 24 إلى 28 أكتوبر القادم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص".

وقال الدكتور عبدالعاطي إن الأسبوع يهدف للتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات التي تطرأ على العالم من تغير متسارع في موضوعات الأراضي والمناخ، وكذا النظم الهيدرولوجية، مما جعله محور دعم واهتمام كافة المعنيين بالمياه إقليميا ودوليا، مشيرا إلى وجود مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والفلاحين والقانونيين من مختلف دول العالم.

وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الواجبة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) لضمان سلامة جميع المشاركين بالأسبوع.

وتكثف السكرتارية الدائمة لأسبوع القاهرة للمياه مجهوداتها خلال الفترة الحالية من أجل الإعداد الجيد للأسبوع، حيث تواصل تلقي طلبات تنظيم الجلسات الفنية وورش العمل والأحداث الجانبية من المنظمات والجهات المحلية والإقليمية والدولية، بالإضافة للطلبات الخاصة بتنظيم أحداث رفيعة المستوى بمشاركة وفود رسمية وعدد من الوزراء والسفراء وكبار الموظفين والخبراء الدوليين، حيث تم تلقي طلبات لتنظيم أكثر من 200 جلسة متنوعة.

كما سيتم خلال الأسبوع تنظيم جلسة رفيعة المستوى حول "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه 2023"، والذي سيضم نخبة من رؤساء الوزراء والوزراء وكبار ممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات الأممية والقادة والخبراء، من بينهم وكيل الأمين العام لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ووزراء المياه بالدول العربية والأوروبية، وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين وكبار المسئولين من مصر ومختلف دول العالم.

وتم توجيه الدعوة لعدد من كبار المسؤولين بالأمم المتحدة ورئيس منظمة المياه التابعة لها، وكذا رئيس لجنة المنتدى العالمي للمياه، ووزيرة الطاقة والتجارة البريطانية والمسئولة عن ملف التغيرات المناخية ومؤتمر cop26، لبحث المعوقات التي تواجه توفير التمويل اللازم لمواجهة أخطار التغيرات المناخية، وذلك من خلال جلسة خاصة بتمويل المشروعات من صندوق المناخ الأخضر، كما يتم التنسيق لعقد جلسة خاصة لبحث فرص تمويل مشروع الممر الملاحي "فيكتوريا.. البحر المتوسط" بدعم من البنك الأفريقي للتنمية.

ويتم أيضا خلال الأسبوع عقد العديد من الفعاليات الأخرى رفيعة المستوى، والتي من بينها الاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة في الدول العربية، والاجتماع المشترك لكبار المسئولين بوزارات المياه والزراعة في الدول العربية، والذي تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وعدد من الأحداث الجانبية من أهمها المنتدى الرابع للشباب الأفارقة المتخصصين في المياه، ومنتدى حوكمة المياه والاستثمار الأوروبي، ومنتدى الاستثمار الأفريقي الأوروبي والتي ينظمها الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الاتحاد من أجل المتوسط والبنك الأفريقي للتنمية، وورشة عمل تمويل مشروعات المياه التي ينظمها بنك الاستثمار الأوروبي.

كما انضم إلى أنشطة الأسبوع "الشراكة الألمانية للمياه"، والتي تعد الشبكة الوحيدة في قطاع المياه الألماني التي تركز على البعد الدولي وتقوم بتوحيد حوالي 350 شركة ورابطة ومؤسسة تجارية من قطاعات الأعمال والعلوم والبحوث، وتمتلك الشبكة 150 عاما من الخبرة في إمدادات المياه وإدارة مياه الصرف الصحي، ومتخصصين من ذوي الكفاءة العالية في مجالات التعليم والبحوث والتطوير والابتكار، كما يتضمن الأسبوع معرضا لتكنولوجيا الري الحديث والري الذكي وأساليب إعادة استخدام المياه.

وتتابع السكرتارية باستمرار موقف المسابقات المختلفة التي ستعقد خلال الحدث منها مسابقة أفضل مشروع تخرج، ومسابقة عرض رسائل الماجستير والدكتوراة في ثلاث دقائق، والمسابقة القومية لترشيد استخدام المياه (حافظ عليها تلاقيها) والتي تقام للعام الرابع على التوالي من خلال أسبوع القاهرة للمياه، حيث قامت لجنة التحكيم بتقييم واختيار أفضل 10 تجارب، وسوف يتم تقديم أنظمة ري ذكية للمراكز الأولى، وتقدم الجوائز بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وتتواصل الترتيبات الخاصة بمسابقة "شباب المبتكرين في مجال المياه" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتي تتضمن مشاركات بمشروعات وابتكارات طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) تحت رعاية بنك الاستثمار الأوروبي.

كما تم إصدار الإعلان الأول الخاص بالأسبوع، وكذا العدد الأول والثاني من النشرة الإخبارية الخاصة بالأسبوع، والتي يمكن متابعتها من خلال موقع الأسبوع وصفحة الفيسبوك الخاصة به، وسوف يتم خلال الفترة القادمة الإعلان بشكل دوري عن التقدم المحرز في الإعدادات الخاصة بالأسبوع والشركاء والرعاة من مصر وخارجها، ولا يزال باب التسجيل مفتوحا لتسجيل الأفراد والمجموعات على الرابط التالي : اضغط هنا