الحرارة تصل لـ42 في هذه المناطق.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيدن معتدل الحرارة ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، وذلك خلال الأسبوع المقبل بدءًا من غدٍ الجمعة، وحتى الأربعاء المقبل.

وتسود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

يأتي هذا فيما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة حيث يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء ليلا.

وينشر "الخليج 365" بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع المقبل على النحو التالي:

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