المكسيك تسجل أرقاما قياسية مرتفعة بكورونا!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

تكافح المكسيك موجة جديدة من الإصابات بكورونا مع وصول الحالات اليومية لمستويات قياسية مرتفعة وتجاوز عدد الوفيات الرسمي 250 ألفا، مما يجعلها من بين أكثر دول العالم وفاة بكورونا.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن المكسيك سجلت 23006 حالات إصابة جديدة بالفيروس خلال آخر 24 ساعة، مما يرفع مجمل عدد إصاباتها إلى ثلاثة ملايين و175211.

وسجلت المكسيك يوم أمس كذلك 850 وفاة بكوفيد-19، لترتفع الوفيات إجمالا إلى 251319.

غير أن مسؤولي الصحة يقولون إن رقم الإصابات الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.