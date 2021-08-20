شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: العاملون في مجال العمل الإنساني يواجهون تهديدات متنامية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 9:42 صباحًا, 20 أغسطس 2021 م
المناطق - وكالات
أفاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن وظيفة العاملين في مجال الأنشطة الإنسانية هي مساعدة الأشخاص الأشد ضعفاً في العالم عندما تقع الكوارث، مؤكداً أن العاملين في تقديم المعونة يواجهون تهديدات متنامية في جميع أنحاء العالم.
وأشار غوتيريش، في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني إلى تخصيص اليوم العالمي للعمل الإنساني لهذا العام للتعامل مع أزمة المناخ وهي أكبر تهديد صحي يواجه البشرية، مفيداً أنه يُعدّ مناسبة للإشادة بالعاملين في مجال تقديم المعونة في كل مكان.
وأوضح أنه في السنوات العشرين الماضية، تضاعفت عمليات الرمي بالرصاص والاختطاف وغيرها من الهجمات الموجهة ضد المنظمات الإنسانية عشر مرات، مبيناً أنه في هذا العام وحده، قُتل ما لا يقل عن 72 من العاملين في مجال الأنشطة الإنسانية في مناطق النزاع.