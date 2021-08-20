بعد استهداف سوريا من اجوائه.. لبنان يقدم شكوى أممية ضد إسرائيل

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء في تغريدة عبر "تويتر"، إن "دياب طلب من وزيرة الخارجية بالتكليف، زينة عكر، الإيعاز لمندوبة لبنان في الأمم المتحدة، تقديم شكوى عاجلة ضد العدو الإسرائيلي الذي انتهك السيادة اللبنانية وعرض سلامة الطيران المدني للخطر وهدّد حياة الركاب المدنيين، اللبنانيين والأجانب، للخطر بشكل مباشر".وأضافت، ان " الرئيس دياب أكد أن استمرار العدو الإسرائيلي بانتهاك سيادة لبنان يشكل تهديدا مباشرا للقرار الأممي 1701، مطالبا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإدانة العدوان الإسرائيلي واتخاذ الإجراءات التي تحفظ السيادة اللبنانية وتحمي القرار الدولي 1701".

وكان مصدر عسكري سوري قد أعلن أن "العدو الإسرائيلي نفذ حوالي الساعة 23،03 من مساء الخميس، عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، ومحيط مدينة حمص".

