ريال مدريد يفتقد خمسة لاعبين في مواجهة ليفانتي بالليغا

وبينما يقترب داني كارفاخال في كل تدريب من عودته إلى أرض الملعب، يتابع مدرب الريال، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، تطور لاعبيه المصابين، ويستبعد عودة أي منهم لخوض مباراة يوم الأحد المقبل في فالنسيا أمام ليفانتي.وأجرى الملكي جلسة مرانه الأسبوعية الثالثة دون النرويجي مارتن أوديجارد، الذي سينضم في الساعات المقبلة بشكل رسمي لصفوف نادي آرسنال الإنجليزي.

ومع التركيز على لقاء ليفانتي، يواصل أنشيلوتي متابعة تطور حالة كارفاخال الغائب عن اللعب منذ 27 من أبريل/نيسان الماضي، وكان الموسم الماضي الأسوأ بالنسبة له بسبب إصاباته العضلية العديدة التي جعلته بالكاد يشارك مع فريقه.

وقد شارك لليوم الثالث في المران الجماعي، في الوقت الذي يواصل فيه البرازيل مارسيلو والفرنسي ميندي عمليتي تعافيهما من إصابتيهما بتدريبات منفردة على العشب وفي صالة الألعاب الرياضية، حيث واصل كروس وسيبايوس وماريانو تدريباتهم.