70 ألف بندقية كلاشنيكوف.. صفقة هندية روسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت وسائل إعلام روسية وهندية، الجمعة، أن نيودلهي وقعت مع موسكو صفقة لشراء 70 ألف بندقية كلاشنيكوف.

ونقلت وكالة "تاس الروسية" عن صحيفة "The Print" الهندية أن العقد وقعه وزارة الدفاع الهندية وممثلون من الجانب الروسي. ومن المتوقع أن تبدأ إمدادات البنادق الروسية إلى الهند في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.



ونقلت الوكالة عن مصادر أخرى أن الهند كانت تخطط في البداية لشراء 20 ألف بندقية روسية جاهزة من طراز "أ كا 203" وتنظيم إنتاج 650 ألف وحدة من هذه الأسلحة في أراضيها، غير أن تأجيل إطلاق الإنتاج المرخص أدى إلى زيادة حجم شراء البنادق الجاهزة.

وأشارت إلى أن دفعة الأسلحة التي يتم شراؤها حاليا، قد تضم مختلف نماذج البنادق من طراز "أ كا 203".

وحتى الساعة 7:15ت.غ لم تعلن كل من روسيا أو الهند رسميا عن الصفقة.

وحال إتمامها ستحل البنادق الروسية الجديدة محل البنادق الهجومية الهندية "INSAS" المستخدمة حاليا في القوات البرية والبحرية والجوية الهندية. وستصبح البنادق الروسية أساسا لترسانة الأسلحة النارية للجيش الهندي في السنوات القادمة.