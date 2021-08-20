الإجلاء من أفغانستان.. "طالبان" تؤكد التواصل الدولي وواشنطن تعلن الحصيلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مسؤول من حركة طالبان، الجمعة، أن العديد من الدول والمنظمات تتواصل مع الحركة لتقديم المساعدة في عمليات الإجلاء من أفغانستان.

وأضاف مسؤول من الحركة، أنها سمحت لأعضائها بدخول المساجد لأداء صلاة الجمعة إلى جانب المدنيين في أفغانستان، حسب وكالة رويترز.



من جانب أخر، أعلن البيت الأبيض، عن خطاب مرتقب للرئيس الأمريكي جو بايدن حول الوضع الراهن في أفغانستان.

وأكد البيت الأبيض، في بيان، أن خطاب بايدن اليوم الجمعة، سيتحدث في المقام الأول عن عملية الإجلاء من داخل أفغانستان.

وأعلنت الولايات المتحدة و65 دولة أخرى في بيان مشترك أن المواطنين الأفغان والأجانب الذين يريدون الفرار من أفغانستان "يجب أن يسمح لهم بذلك"، محذرة طالبان بأن عليها أن تتحلى "بالمسؤولية" في هذه المسألة.

وقال الجيش الأمريكي إن أكثر من 5200 من جنوده يحرسون مطار كابول، حيث تم فتح العديد من البوابات حاليا، في حين تحلق طائرات مقاتلة أمريكية فوق كابول لضمان الأمن اللازم لعمليات الإجلاء.

واشنطن تعلن الحصيلة

في سياق عملية الإجلاء، أكد البيت الأبيض، أن واشنطن قامت بإجلاء حوالي 3 آلاف شخص من مطار كابول أمس الخميس.

وأوضح البيت الأبيض في بيان، أنه تم إجلاء حوالي 9 آلاف شخص من أفغانستان منذ 14 أغسطس/آب الجاري.

من جانبه أعلن مسؤول بحلف شمال الأطلسي، أن أكثر من 18 ألفا قد تم إجلائهم من مطار العاصمة الأفغانية كابول منذ سيطرة طالبان الأحد الماضي.



وأكد المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، إن الحشود ما زالت خارج المطار، في مسعى مستميت للفرار.