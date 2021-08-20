بالفيديو والصور.. هبوط أرضي بعمق 3 أمتار في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

فوجئ أهالي منطقة عمر بن الخطاب بنطاق حي الزهور في محافظة بورسعيد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بوجود هبوط أرضي بعمق حوالي 3 أمتار.

تلقى اللواء حسني عبدالعزيز، مدير أمن بورسعيد، بلاغًا بوجود هبوط أرضي يبلغ طوله حوالي مترين، فتوجهت الجهات المعنية لمعاينة الموقع، وفرضت إدارة مرور بورسعيد، كردونًا أمنيًا بالمنطقة من اتجاه سوق على بن أبى طالب، لمنع مرور السيارات من الشارع الواقع به الهبوط الأرضي.

يشار إلى أن الشارع الواقع فيه الهبوط يعتبر من أهم الشوارع الرئيسية والتي يمر منها خط سير ميكروباص الزهور.