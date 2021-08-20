ليبيا تؤكد للمبعوث الأمريكي إجراء الانتخابات بموعدها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، على الالتزام بموعد الانتخابات الوطنية "الرئاسية والنيابية"، خلال اتصال هاتفي بالمبعوث الأمريكي.

وأعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا أن المبعوث الخاص ريتشارد نورلاند، تحدث عبر الهاتف مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أمس الخميس.



وأوضحت في تغريدات على حسابها بتويتر، أن الطرفين أكدا التزامهما المشترك بإجراء الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول، في الوقت المحدد لتلبية توقعات الشعب الليبي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة لدعم ليبيا مستقرة، موحدة وديمقراطية.



ودعا الجانبان جميع الأطراف في ليبيا إلى الامتناع عن أي تعبئة قد يُنظر إليها على أنها تصعيد قد يقوض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

وينظر للانتخابات المزمع عقدها 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل باعتبارها خطوة حاسمة لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا التي تشهد حالة من الفوضى منذ 2011.

وفشل ملتقى الحوار الليبي مرارا في الاتفاق على قاعدة دستورية للانتخابات إثر عرقلة تنظيم الإخوان له وطرح ممثليه مقترحات لا تضمن إقامة الانتخابات في موعدها، وهو ما أدى لانشقاقات داخل لجنة الحوار وانسحاب كثير من الأعضاء.

ويحاول تنظيم الإخوان الليبي عرقلة الوصول إلى الانتخابات وتعطيل مسار القاعدة الدستورية للانتخابات، كما هدد بالانقلاب حال فشل مرشحيهم.

ومن جانبه أعد مجلس النواب قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب ليكون قاعدة دستورية للانتخابات المقررة في ديسمبر/كانون الأول بعد فشل ملتقى الحوار في إقرار قاعدة دستورية.