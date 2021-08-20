"الناتو" يعلن حصيلة عمليات الإجلاء من أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مسؤول بحلف شمال الأطلسي، الجمعة، أن أكثر من 18 ألفا قد تم إجلائهم من مطار العاصمة الأفغانية كابول منذ سيطرة طالبان الأحد الماضي.

وأكد المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، إن الحشود ما زالت خارج المطار، في مسعى مستميت للفرار، بحسب وكالة رويترز.



من جانب أخر، جددت حركة طالبان، أمس الخميس، "التزامها بتعهداتها" الخاصة بتقديم كامل الدعم للدول الأجنبية فيما يتعلق بإجلاء رعاياها من مطار كابول.

وقال مسؤول في الحركة في تصريحات لرويترز: "نعمل على تسهيل ممر آمن ليس للأجانب فحسب ولكن للأفغان أيضا".









وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلن البيت الأبيض، الجمعة، عن خطاب مرتقب للرئيس الأمريكي جو بايدن حول الوضع الراهن في أفغانستان.



وأكد البيت الأبيض، في بيان، أن خطاب بايدن سيتحدث في المقام الأول عن عملية الإجلاء.

وأعلنت الولايات المتحدة و65 دولة أخرى في بيان مشترك أن المواطنين الأفغان والأجانب الذين يريدون الفرار من أفغانستان "يجب أن يسمح لهم بذلك"، محذرة طالبان بأن عليها أن تتحلى "بالمسؤولية" في هذه المسألة.



