فيديو.. أول تحرك رسمي لمحافظ البحيرة من موقع "عقار دمنهور المنهار"

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

أعلن محافظ البحيرة اللواء هشام آمنة عن عمليات مسح تُجرى حاليًا بمنطقة العقار المنهار في شارع السجن بمدينة دمنهور، مشيرًا إلى إخلاء 3 منازل محيطة بموقع الحادث، ستعقبها عمليات مراجعة لجميع عقارات المنطقة، لمنع وقوع أي كوارث مشابهة مستقبلاً.

وتفقد المحافظ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، موقع العقار المنهار لمتابعة أعمال الإنقاذ وإزالة الركام، مضيفًا أن العقار لم تصدر له قرارات إزالة سابقة، وأنه كان يضم طابقًا زائد منذ العام 2011.

وعقد المحافظ، مؤتمرًا صحفيًا من بموقع العقار المنهار، حيث أوضح أن جميع العقارات الكائنة بشارع السجن مبنية بحوائط حمل وليس أعمدة خرسانية.

كما أشار إلى تعويضات تقرر صرفها لضحايا الحادث، سيجرى تحديد قيمتها لاحقًا.

ونشرت الصفحة الرسمية لموقع الخليج 365 على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، تغطية مباشرة لعمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض العقار المنهار في شارع السجن بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالواقعة، وانتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ لفحصه، وحرر المحضر اللازم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المطلوبة وإخطار النيابة العامة.

وسادت حالة من الحزن في شارع السجن بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة إثر انهيار منزل مكون من 5 طوابق والإعلان عن انتشال 3 ضحايا تحت الأنقاض.

وقال مصدر طبي في محافظة البحيرة، مساء اليوم الخميس، إنه جرى انتشال جثث 3 ضحايا من تحت أنقاض "عقار دمنهور" المنهار، ومن المرجح ارتفاع عدد الضحايا مع تواصل عمليات الإنقاذ.

وأوضح أن الأجهزة المعنية وسيارات الإسعاف تواجدت في الموقع، بينما فرضت الأجهزة الأمنية طوقًا أمنيًا حول موقع عقار دمنهور المنهار خلال عمليات البحث تحت الأنقاض.