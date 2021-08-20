فيديو.. البحث عن ناجين تحت أنقاض "عقار دمنهور" المنهار.. وانتشال 3 جثث

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

نشرت الصفحة الرسمية لموقع الخليج 365 على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، تغطية مباشرة لعمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض العقار المنهار في شارع السجن بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالواقعة، وانتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ لفحصه، وحرر المحضر اللازم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المطلوبة وإخطار النيابة العامة.

وسادت حالة من الحزن في شارع السجن بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة إثر انهيار منزل مكون من 5 طوابق والإعلان عن انتشال 3 ضحايا تحت الأنقاض.

وقال مصدر طبي في محافظة البحيرة، مساء اليوم الخميس، إنه جرى انتشال جثث 3 ضحايا من تحت أنقاض "عقار دمنهور" المنهار، ومن المرجح ارتفاع عدد الضحايا مع تواصل عمليات الإنقاذ.

وأوضح أن الأجهزة المعنية وسيارات الإسعاف تواجدت في الموقع، بينما فرضت الأجهزة الأمنية طوقًا أمنيًا حول موقع عقار دمنهور المنهار خلال عمليات البحث تحت الأنقاض.