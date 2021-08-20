النيران امتدت لـ ٣ طوابق.. الحماية المدنية تنقذ سكان "عقار المنيب" من الموت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا في ٣ وحدات سكنية بعقار في منطقة المنيب غرب المحافظة، الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بالمنطقة المشار إليها.

ودفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ٤ سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد.

وتبين نشوب الحريق في عقار مكون من ٤ طوابق على مساحة ٧٠ مترا، ونشوب الحريق في طابقين ثم امتدت النيران إلى غرفة بالثالث دون خسائر في الأرواح.

المعاينة الأولية تشير إلى وقوع الحريق نتيجة ماس كهربائي في إحدى التوصيلات.

ونفذ رجال الدفاع المدني عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، وانتدب المعمل الجنائي للمعاينة.