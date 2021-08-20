شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تخفف القيود المصاحبة للموجة الأخيرة من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خففت السلطات التونسية من القيود المصاحبة للموجة الأخيرة من انتشار فيروس كورونا ( كوفيد - 19 )، وعدلت السلطات توقيت حظر التجوال ليكون من منتصف الليل حتى الساعة الخامسة صباحا كما أعلن محافظ تونس السماح بإقامة صلاة الجمعة وفتح الأسواق الأسبوعية.

وأعلنت الرئاسة التونسية أن التجمعات تبقى محظورة باستثناء للأشخاص الذين تلقوا اللقاح، إضافة إلى ضرورة تقديم المسافرين القادمين إلى تونس شهادة فحص فيروس كورونا سالب مع وجوب بقائهم تحت الحجر الصحي لمدة عشرة أيام.

وتشهد تونس مند أشهر موجة ثالثة من فيروس كورونا هي الأعنف منذ بداية الجائحة في البلاد، وبلغ العدد الإجمالي للوفيات بسبب الفيروس في البلاد منذ بداية الجائحة 22304. وبدأت مؤخرا حملة تلقيح ضد الفيروس في البلاد بلغ عدد من تلقوا اللقاح خلالها 4782139 شخصا.