ارتفاع حصيلة الهجوم الإرهابي في بوركينا فاسو إلى 80 قتيلًا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات في بوركينا فاسو، أنّ حصيلة الهجوم الإرهابي الذي استهدف الأربعاء الماضي قافلة عسكرية كانت تواكب مدنيين شمالي البلاد ارتفعت إلى 80 قتيلاً هم 65 مدنيًا و15 عسكريًا.

وقال وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة حسين تامبورا في بيان إنّه "وفقاً لحصيلة تمّ تحديثها مساء الخميس قتل 65 مدنياً في هذا الهجوم الإرهابي".



وأتى هذا البيان عقب إعلان مصدر حكومي أنّ عدد القتلى العسكريين ارتفع إلى 15 بعد وفاة عسكري متأثرًا بجروحه.

وكانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل 47 شخصًا بينهم 30 مدنيًا في هذا الهجوم الذي وقع على بُعد 25 كلم من جورجادجي في منطقة المثلث الحدودي بين بوركينا فاسو والنيجر ومالي.

وكانت القافلة العسكرية تواكب مدنيين متجهين إلى أربيندا لحمايتهم على الطريق، وقد أعلنت الحكومة أنّه "خلال تصدّي العسكريين للمهاجمين قُتل 58 إرهابيًا وأصيب عدد آخر منهم بجروح".

وتواجه بوركينا فاسو، ولا سيّما مناطقها الشمالية والشرقية، هجمات إرهابية منذ 2015 خلّفت أكثر من 1500 قتيل وأجبرت ما يقرب من 1.5 مليون شخص على الفرار من ديارهم.

ومنذ 2018 تصاعدت وتيرة الهجمات بالعبوات الناسفة وقد أودت بحياة أكثر من 200 شخص بين مدني وعسكري.