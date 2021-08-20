فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة يعبرون عن قلقهم البالغ تجاه التقارير الصادرة عن وكالة الطاقة الذرية حول إيران

المناطق - وكالات

عبّرت حكومات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة أمس، عن قلقهم البالغ لقاء التقارير الأخيرة الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تؤكد أن إيران أنتجت، وللمرّة الأولى، معدن اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 20%، كما أنها رفعت لدرجة كبيرة قدرتها الإنتاجية من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%.

وأكدت الدول الثلاث أن هذا الأمر يشكل انتهاكًا خطيرًا لالتزامات إيران بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، حيث إن هاتين الخطوتين تعدان أساسيتين لتطوير سلاح نووي، وليس لإيران حاجة مدنية لأيّ منهما.

وأوضحت الدول أنه يجب على إيران وقف جميع أنشطتها التي تنتهك الاتفاق النووي دون تأخير، كما أن عليها العودة إلى المفاوضات في فيينا في أقرب وقت ممكن، للوصول إلى نتيجة سريعة وناجحة.