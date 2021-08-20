شكرا لقرائتكم خبر عن ناشطان من هونغ كونغ يقران بـ «التواطؤ مع أجانب» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقر ناشطان أمام المحكمة العليا في هونغ كونغ، أمس الخميس، بالذنب في اتهامات بالتآمر للتواطؤ مع قوى أجنبية، في إطار قضية ذات صلة بقطب الإعلام المسجون جيمي لاي.

وأقر آندي لي «31 عاما» وتشان تسي - واه «30 عاما»، بالتواطؤ مع لاي «73 عاما» وآخرين، في محاولة لدفع قوى أجنبية إلى فرض عقوبات على هونغ كونغ أو الصين، في الفترة من يوليو 2020 وحتى فبراير2021.

وأدت العقوبات المفروضة على المسؤولين الصينيين، ومن بينهم الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، كاري لام، إلى صياغة الصين قانون مكافحة العقوبات في يونيو الماضي، في خطوة من المتوقع أن يجرى إقرارها ضمن دستور هونغ كونغ اليوم الجمعة، خلال محادثات مجلس الشعب الصيني في بكين.

ويقول الادعاء إن الرجلين كانا ينتميان إلى حملة كان يقودها لاي، مالك مجموعة «نيكست ديجيتال» الإعلامية التي كانت تنشر صحيفة «أبل ديلي» الموالية للديمقراطية، المغلقة حاليا، وكان لي بين 12 من مواطني هونغ كونغ الذين حاولوا الفرار من المدينة بقارب سريع في أغسطس 2020، قبل أن يعترضهم خفر السواحل الصيني.

ويتولى لوك دو بولفورد، وهو منسق ينتمي لجماعة الضغط السياسية البريطانية «التحالف البرلماني الدولي بشأن الصين»، الدفاع عن آندي لي.

وقال دو بولفورد: «إلى متى سيتهاون المجتمع الدولي مع الاضطهاد السياسي للشباب الذين لم يفعلوا شيئا سوى الدفاع عن الوعود الممثلة في المعاهدة»، التي مهدت الطريق لعودة هونغ كونغ إلى السيطرة الصينية من بريطانيا.

وجرى تأجيل قضية لاي إلى يناير المقبل.