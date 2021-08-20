إجراء جديد لـ"فيسبوك" خاص بالوضع في أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة "فيسبوك" عن اتخاذها بعض الإجراءات الخاصة لحماية مستخدمي موقعها للتواصل الاجتماعي في أفغانستان.

وقامت الشركة بتعطيل البحث ومشاهدة قوائم "الأصدقاء" للصفحات التابعة للمستخدمين الذين تعتقد "فيسبوك" أنهم في أفغانستان.



وقدمت الشركة أيضا أداة خاصة للمستخدمين من أفغانستان لإغلاق صفحاتهم بـ "ضغطة زر" واحد، ليكون من المستحيل مشاهدة منشوراتهم أو صورهم، حسبما أكد مدير قسم السياسة الأمنية لـ"فيسبوك" ناثانييل جليخر.

وقررت "فيسبوك" اتخاذ تلك الإجراءات بسبب مخاوفها على سلامة المستخدمين في أفغانستان في أعقاب سيطرة حركة "طالبان" على البلاد.

والأحد الماضي، وفي غضون عشرة أيام، سيطرت طالبان على كامل المناطق في أفغانستان، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من بدء الانسحاب الكامل للقوات الأجنبيّة.