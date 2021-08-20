قتلى وجرحى في تفجير إرهابي داخل مقهى بالعاصمة الصومالية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سقط قتيلان وخمسة جرحى على الأقلّ في تفجير انتحاري استهدف مساء أمس الخميس مقهى في العاصمة الصومالية مقديشو.

وعقب التفجير، أعلنت حركة الشباب الإرهابية مسؤوليتها، حيث فجّر انتحاري حزامه الناسف داخل مقهى يرتاده أفراد من قوات الأمن الصومالية.



وأسفر الهجوم عن مقتل 2 من قوات الأمن وإصابة 5 أشخاص بجروح.

وتنفّذ حركة الشباب الإرهابية منذ سنوات هجمات منتظمة ضدّ أهداف حكومية وأخرى مدنية في العاصمة مقديشو.

وفي يوليو/تمّوز الماضي، أعلنت الحركة مسؤوليتها عن تفجير انتحاري أسفر عن سقوط 10 قتلى على الأقل وعشرات الجرحى في مقهى مزدحم في مقديشو.