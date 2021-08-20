"كمين دامٍ".. مقتل 15 جنديا وإصابة 34 بوسط مالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 15 جنديا ماليا وجرح 34 نحو 10 منهم في وضع حرج بعد تعرض قافلتهم لكمين دامٍ يشتبه بأن إرهابيين نصبوه أمس الخميس، وفق ما أعلن الجيش المالي.

وقال الجيش في بيان إن "سيارة مفخخة انفجرت تبعها إطلاق نار كثيف" في هجوم وقع في وقت متأخر من الصباح، واصفا حصيلة القتلى بأنها "مؤقتة".



وحمل مسؤول عسكري "الإرهابيين" مسؤولية الهجوم الدامي، وهو الوصف الذي يطلقه الجيش المالي على المتطرفين.

ووقع الهجوم بالقرب من دوينتزا في منطقة موبتي التي يهيمن عليها الإرهابيون، على بعد 600 كيلومتر من العاصمة باماكو.

وسيطر الإرهابيون المرتبطون بالقاعدة على شمال صحراء مالي أوائل عام 2012، قبل أن يتم طردهم عقب عملية عسكرية بقيادة فرنسا بدأت في 2013.

لكن مناطق شاسعة لا تزال رهينة انعدام القانون، على الرغم من اتفاق سلام وقع عام 2015 مع بعض الجماعات المسلحة التي سعت إلى القضاء على التهديد الإرهابي.