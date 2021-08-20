شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير 3621 ملعبا.. كيف دعمت الدولة الشباب من خلال الاهتمام بالمنشآت الرياضية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى الدولة اهتماما كبيرا بإعداد الشباب وتأهيلهم فكريا وبدنيا باعتبارهم الشريحة الأكبر من السكان، والأكثر ديناميكية وقدرة على المشاركة في العمل الوطني، في ضوء توجيهات القيادة السياسية، فهم ذخيرة المستقبل وعماد الأمة التي لا ترقى إلا بسواعد أبنائها الشباب، وإدراگا لأهمية توظيف الطاقات الهائلة للشباب في دفع عجلة التنمية.

ومن هذا المنطلق، تحرص الدولة على توفير الخدمات الشبابية والرياضية لإعداد وصقل وتنمية الكوادر البشرية، وتوسيع مشاركتهم في الحياة العامة، وإعدادهم وتأهيلهم لسوق العمل ، والمساهمة الفاعلة في صنع القرار ، وذلك من خلال مجموعة من الآليات تشمل التوسع في إنشاء وتطوير المراكز والمدن الشبابية والاستادات والصالات والملاعب الرياضية، وتنظيم المسابقات الشبابية والرياضية، والمشاركة فى البطولات والمحافل الدولية، ورعاية الموهوبين والمبتكرين من الشباب.

وفى إطار الاهتمام الحكومى علي صعيد المنشآت الشبابية والرياضية، نستعرض أبرز الإنجازات التي قدمت لهم في الجانب الثقافي خلال الفترة ( يوليو 2018 - يونيو 2020 ) في ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه.