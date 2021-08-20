شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة النواب" توصى الحكومة بنشر التوعية بتغير المناخ واتخاذ التدابير اللازمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، الحكومة بنشر التوعية بتغير المناخ وأثره على مصر، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الآثار البيئية الناجمة عن التغيرات المناخية.

وطالبت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الحكومة بتطوير السياسات اللازمة للحد من تلوث الهواء من خلال الاستمرار في رفع كفاءة الشبكة القومية لرصد نوعية الهواء المحيط على مستوى محافظاتنا الجمهورية.

جاء ذلك ضمن حزمة من التوصيات التي وضعتها اللجنة البرلمانية لتطوير قطاع البيئة، في ضوء دراستها لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والتي وافق عليها مجلس النواب وأحال التوصيات للحكومة لتفعيلها.

ويلقي قطاع البيئة الضوء على منطلقاته الفكرية ومستحدثاته ومرئياته لتسريع الخطى نحو التنمية المستدامة من خلال خصوصية خطة هذا العام في تناولها لبرامج وقضايا تنموية لم تكن مطروحه من قبل على نطاق واسع بالفاعلية المنشودة ومنها قضية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بالتركيز على مبادرات التحسين البيئي ، وترتبط باستحداث آليات تخطيطية من شأنها تفعيل أداء البرامج التنموية وتحقيق المستهدفات ومنها معايير الاستدامة البيئية ، هذه المستهدفات ليست صعبة المنال بل هي قابلة للتحقيق في ظل توافر إرادة قوية الإحداث التغيير المنشود ولمواصلة مسيرة البناء والتنمية الشاملة والمستدامة تحت قيادة حكيمة لديها ثقة كاملة في قدرة الشعب المصرى على الصمود في مواجهة التحديات وإدراك واع بصلابة الاقتصاد الوطنى.