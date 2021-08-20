صور.. تضرر المنازل المجاورة لـ"عقار دمنهور" المنهار

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

تضررت المنازل المجاورة للعقار المنهار في شارع السجن بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة مساء الخميس.

ورصدت عدسة موقع الخليج 365 تضرر المنازل المجاورة في موقع انهيار منزل مكون من 5 طوابق، مأهول بالسكان في شارع السجن من عثمان ابن عفان في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

ويواصل رجال قوات الحماية المدنية، خلال الساعات الأولى من صباح الجمعة، عمليات البحث عن ضحايا تحت أنقاض العقار المنهار في شارع السجن بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة.

ونقلت الصفحة الرسمية لموقع الخليج 365 على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تغطية مباشرة من موقع انهيار منزل مكون من 5 طوابق، مأهول بالسكان.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالواقعة، وانتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ لفحصه، وحرر المحضر اللازم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المطلوبة وإخطار النيابة العامة.

وسادت حالة من الحزن في شارع السجن بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة إثر انهيار منزل مكون من 5 طوابق والإعلان عن انتشال 3 ضحايا تحت الأنقاض.

وقال مصدر طبي في محافظة البحيرة، مساء اليوم الخميس، إنه جرى انتشال جثث 3 ضحايا من تحت أنقاض "عقار دمنهور" المنهار، ومن المرجح ارتفاع عدد الضحايا مع تواصل عمليات الإنقاذ.

وأوضح أن الأجهزة المعنية وسيارات الإسعاف تواجدت في الموقع، بينما فرضت الأجهزة الأمنية طوقًا أمنيًا حول موقع عقار دمنهور المنهار.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالواقعة، وانتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ لفحصه، وحرر المحضر اللازم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المطلوبة وإخطار النيابة العامة.