روسيا: لم نصدر تصريحات ترحب بأعمال طالبان أو تغير السلطة في أفغانستانع

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ):

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن المسؤولين الروس لم يصدروا أية تصريحات ترحب بتغير السلطة في أفغانستان أو بإجراءات حركة "طالبان" التي بسطت سيطرتها في البلاد.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" – مساء اليوم /الخميس/، إلى أن التقديرات الروسية "كانت تخص فقط الأوضاع الموضوعية التي تشكلت في كابول مع بسط طالبان سيطرتها العملية على العاصمة" .

وقالت "كما أعلنا عن رسائل إيجابية يتم نقلها إلينا من قبل قيادة طالبان حول خططها المتعلقة بمستقبل البلاد، نحن نسجل تصريحاتهم الصادرة في هذا السياق".