48 ساعة تحقيقات.. حبس المتهم بقتل حارس مدرسة وسرقة مليون جنيه بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

قررت النيابة العامة بمركز البلينا بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب سوهاج، مساء الخميس، بعد يومين من التحقيقات حبس طالب التعليم الفني 4 أيام على ذمة التحقيقات معه في اتهامه بسرقة 950 ألف جنيه وقتل عامل مدرسة خاصة بعدما قدم له علبة كشري ووضع بداخلها سم فئران، بدائرة مركز البلينا.

كما قررت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وأفاد المتهم "م" طالب بالصف الثالث الثانوي الصناعي في اعترافاته أنه اشترى علبة كشري من أحد المحال بمدينة البلينا، ووضع داخلها كمية من سم الفئران وتوجه بها للمدرسة محل البلاغ، وطرق على بابها، وبسبب علم حارس المدرسة "المجني عليه" بشخصيته، فتح له الباب واستضافه، وقدم له المتهم علبة الكشري المشار إليها، وعقب تناولها حدث له إعياء وسقط على الأريكة بغرفة الحراسة فاقدًا الوعي.

وأضاف المتهم أنه عقب تأكده من وفاته توجه للغرفة المخصصة للمدير المالي وحطم زجاج بابها واستولى من داخلها على الخزينة الحديدية وما بداخلها ومبلغ 300 ألف جنيه من أحد أدراج المكتب، وجهاز "DVR" الخاص بكاميرات المراقبة، وعدد 2 كيسة كمبيوتر.

وقال المتهم في اعترافاته أنه حطم باب مكتب الحسابات وحاول فك الخزينة المثبتة بالحائط إلا أنه لم يتمكن من ذلك، فتوجه لمكتب رئيس مجلس إدارة المدرسة واستولى على جهاز D V R آخر من داخله وغادر مسرح الجريمة مستقلًا توك توك تصادف مروره من أمام المدرسة، وغادر المكان.

وأوضح المتهم في اعترافاته أنه أخفى المبلغ المالي الـ300 ألف جنيه والخزينة الحديدية كما هي مغلقة، وباقي المسروقات أعلى سطح مسكن تحت الإنشاء خاص بوالده، وأرشد عنهما بمعرفته.

البداية كانت بتلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج إخطارًا بورود بلاغ من "ج" 51 عامًا رئيس مجلس إدارة إحدى المدارس الخاصة دائرة المركز باكتشافه سرقة خزينة من داخل المدرسة ومقتل حارس أمن المدرسة.

انتقل إلى مكان الواقعة قيادات مديرية أمن سوهاج وفرع بحث الجنوب ومأمور وضباط مباحث المركز، وتبين من المعاينة أن الباب الخارجي للمدرسة مفتوح ولا توجد به آثار عنف، وعثر على جثة حارس المدرسة "أ" 29 عامًا عامل بالمدرسة ويقيم دائرة مركز البلينا يرتدي كامل ملابسه داخل غرفة الحراسة، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية، ووجود كسر بزجاج الباب الخاص بغرفة المدير المالي والكائنة بالطابق الأرضي، وبعثرة بمحتوياتها وفتح باب الغرفة المقابلة لها ووجود تلفيات بالخزينة المتواجدة بداخلها دون فتحها.

وأفاد المبلغ بسرقة خزينة حديدية من غرفة المدير المالي بداخلها مبلغ 650 ألف جنيه، وكذلك سرقة مبلغ 300 ألف جنيه من داخل درج مكتب الغرفة وجهاز D V R الخاص بكاميرات المراقبة وعدد 2 كيسة كمبيوتر، وجهاز آخر D V R من مكتبه.

جرى تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي بالتنسيق مع فرع الأمن العام، وأسفرت الجهود أن وراء الواقعة "م" 18 عامًا طالب بالصف الثالث الثانوي الصناعي ويقيم بندر البلينا.

جرى ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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